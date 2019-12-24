В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В результате инцидента никто не погиб. Летчик успел катапультироваться

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей. По данным телеканала «РЕН» в результате инцидента никто не погиб: летчику удалось катапультироваться. Пилота в результате подобрал вылетевший на место происшествия вертолет Ми-8.

«РИА Новости» уточняют, что самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре.

Собеседник агентства добавил, что крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги».

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, , отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения он превосходит западные аналоги.

В ВКС Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который находится на вооружении с середины 1980-х годов.