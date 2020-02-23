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СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российский многофункциональный истребитель Су-57 (Фото: UAC / Global Look Press)

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, речь идет о ракете класса «воздух-поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе. Второй источник подтвердил факт создания, но уточнил, что ракету еще не испытывали вместе с самолетом-носителем. О характеристиках созданной ракеты собеседники агентства не говорят.

Чемезов анонсировал масштабные поставки Су-57 в российские ВКС
Общество

В конце января новейшую гиперзвуковую ракету получил российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь». Скорость ракеты составляет 5 Махов и выше, что усиливает скорострельность «Панциря», отмечал главный конструктор Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в госкорпорацию «Ростех») Валерий Слугин.

СМИ узнали о разработке в России оружия для перехвата гиперзвуковых ракет
Политика

В декабре 2019 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о начале «первых масштабных поставок» истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) в 2020 году. До 2028 года ВКС планируют получить 76 таких самолетов.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель отличается малой заметностью и повышенной маневренностью.

Теги: ракета, истребитель
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