«Русь» и «Спрут»: что показали на форуме «Армия-2020». Фоторепортаж

Несмотря на пандемию, ежегодный форум «Армия» все же состоялся в этом году. Его уже посетили премьер-министр Михаил Мишустин и его заместитель Юрий Борисов. Для обывателей выставка будет открыта с 24 августа. Какие новинки оборонно-промышленный комплекс представил членам правительства — в фоторепортаже РБК

Специальное корпусное колесное шасси СККШ-586 СККШ-586 имеет облегченный алюминиевый корпус шасси, обеспечивающий пуле-взрывозащищенность без дополнительных навесных элементов, что позволяет снизить конечную массу изделия, сообщают его производители. Машина способна вплавь преодолевать водные преграды за счет использования двух водометных движителей. На шасси установлена гидромеханическая автоматическая коробка передач, бортовая информационно-управляющая система, основной и резервный источник питания, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Наряду с размещением на базе шасси аппаратуры и оборудования боевой части зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2К», прорабаывается использование шасси в качестве несущей колесной базы для работы в составе ЗРК «Бук», ЗРПК «Панцирь», а также реактивных систем залпового огня.

SMART-ружье MP-155 Ultima Изделие разработано на базе классического ружья MP-155. Имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. МР-155 Ultima может синхронизироваться с гаджетами.

Электромотоцикл «ИЖ-49» Новый электромотоцикл сделан тиражом в 49 экземпляров, сообщил концерн «Калашников». Часть деталей для сборки новинки производили вручную. Мотоцикл предназначен для езды по городу. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением. Максимальная скорость: 90 км/ч. Сухая масса модели составляет 130 кг.

«Хаска 10» Также концерн «Калашников» впервые показал грузопассажирский паром на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска 10». Длина судна составляет 22,3 м, его ширина 12,96 м. Полезная нагрузка — 10 т. Водоизмещение полного парома составляет 45 т, пустого — 20 т. «Хаска 10» может развивать скорость до 40 узлов. Оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье. Экипаж нового судна составляет до трех человек.

РПЛ-20 «Ручной пулемет ленточный» имеет емкость патронного короба в 100 патронов. У изделия есть определенный настрел, но пока пулемет проходит заводские испытания.

ЗРС «Антей-4000» В зенитной ракетной системе войсковой противовоздушной обороны «Антей-4000» дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ составляет 150 км, а ракетами 9М82МДЭ — 380 км. Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км.



Максимальная скорость поражаемых головных частей баллистических целей возросла с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота — с 25 до 27 км. Все перечисленные технические характеристики новейшей ЗРС «Антей-4000» являются уникальными для сверхдальних систем ПВО и обеспечивают ей лидерство среди ближайших конкурентов.

Автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги» «Тигр» в исполнении «Багги» — это вариант бронированного автомобиля, который отличается повышенной мобильностью и проходимостью. Машина обладает способностью на высокой скорости преодолевать участки пересеченной местности. Действующие на таком транспорте военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, в том числе крупнокалиберные, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Производитель — «Военно-промышленная компания».

«Стрела» - защищенный автомобиль-амфибия «Стрела» — это новейший скоростной багги для подразделений ВДВ . Без подготовки он может преодолевать водные преграды, реки, небольшие озера. На транспортном средстве установлен водомет. Автомобиль имеет комфортабельный салон — способен разместить до четырех человек и до тонны груза.

Подводное средство движения «Спрут» Скорость движения буксировщика «Спрут» под водой, как рассказали РБК на заводе «Буревестник», — от 0 до 4,5 узла, ориентировочная дальность плавания — 10 миль. Рабочая глубина аппарата составляет 60 м, время работы — 130 минут. Его масса с аккумуляторной батареей (АКБ) — 34 кг, время зарядки АКБ — три часа. «Спрут» — самый быстрый в своем классе легких буксировщиков водолазов. Он подойдет для оперативного мониторинга морской и речной лагуны, опор мостов, оперативной охраны под водой различных стратегически важных объектов, таких как, например, атомные и гидроэлектростанции», — рассказал РБК Сергей Лебедев, офицер спецназа, который принимал участие в испытаниях «Спрута».

Подводное средство движения «Фактор» «Фактор» отличается как высокой маневренностью, эргономичностью и удобством управления, так и возможностью транспортировать грузовые контейнеры различного назначения, утверждают его создатели. Это изделие наиболее приспособлено для проведения штурмовых, антитеррористических и спасательных операций. Масса «Фактора» в снаряженном состоянии — 30–35 кг, скорость движения регулируется в диапазоне 0–4,5 узла. Глубина плавания достигает 60 м, дальность плавания — ориентировочно 10 миль.

Морской роботизированный комплекс АНПА «Витязь-Д» Закладка автономного необитаемого подводного аппарата из состава комплекса «Витязь-Д» состоялась в ноябре 2018 года на сборочном стапеле опытно-экспериментального производства предприятия «Рубин». Сборка закончена в апреле 2019 года - тогда же аппарат был доставлен на Тихоокеанский флот. В мае 2020 года «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики зафиксировали глубину 10 028 м. Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия составила более трех часов.

Пассажирское судно проекта «Соталия» Первое судно проекта «Соталия» будет спущено на воду и приступит к испытаниям в первом квартале 2021 года. Оно сможет проходить через большинство рек и подходить к необорудованным берегам и будет построено «по автобусным технологиям». Судно водоизмещением 12 тонн может вмещать до 30 пассажиров, указано на сайте ОСК. Его наибольшая длина составляет 17,5 м, а ширина — 3,3 м. Осадка — 0,5 м, мощность двигателя — 230 кВт. Предполагается также создание грузопассажирской (на 2,5 тонны груза) и медицинской версий «Соталии».

Научно-экспидиционное судно 126 «Умка» Научно-экспидиционное судно 126 «Умка» предназначено для снабжения сети российских станций вдоль побережья Севморпути, а при изменении конструкции ее также можно использовать для обустройства месторождений. Предполагается, что серия таких судов обеспечит обслуживание российской инфраструктуры в Арктике. Класс судна «Умка» — Arc7. Длина — 127,1 метра, ширина — 23 метра, высота борта — 11 метра, осадка в грузу — 8 метров. Численность экипажа и пассажиров — 134 человека. ГЭУ — 4 ГДГ по 3,9 мВт, движители — 2 ВРК по 4,7 мВт, подруливающие устройства — 2 по 1 мВт.