Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

После посещения производящего истребители Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Криворучко заявил, что первая машина практически готова отправиться в ВКС. Он заметил, что в 2020 году армия получит еще один такой самолет, а затем производство будет наращиваться кратно.

Су-57 — истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения Су-57 превосходит западные аналоги.

ВКС должны получить 76 самолетов до 2028 года. Купить их Турции предлагал президент России Владимир Путин. «Можете купить», — говорил он своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану. Также возможностью покупки истребителей интересовалась Мьянма.

НАТО присвоило Су-57 (ранее назывался ПАК ФА) кодовое обозначение Felon — «уголовник».