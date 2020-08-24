Глава Cinema For Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

Оппозиционер Алексей Навальный выживет, но будет выведен из строя на месяцы как политик, заявил в интервью Bild основатель организовавшего перелет политика в Германию фонда Cinema for Peace Як Бизил, передает Reuters.

«Навальный переживет отравление, но будет выведен из строя как политик на месяцы», — сказал Бизил. Он уточнил, что в случае выздоровления оппозиционер не появится на политической арене как минимум в течение двух месяцев.

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