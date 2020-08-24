Песков назвал неприемлемым внешнее вмешательство в дела Белоруссии

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Москва обеспокоена проявлениями внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениям внешнего вмешательства в белорусские дела, мы считаем это неприемлемым», — отметил Песков. Он призвал дать белорусскому народу возможность самим урегулировать свои проблемы.

На вопрос о силах, которые он имеет ввиду, пресс-секретарь главы государства отметил, что речь идет о тех силах, «которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное давление на события в Белоруссии».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10%. Штаб Тихановской не признал результаты выборов. Она объявила о создании координационного совета оппозиции, который должен обеспечить мирный процесс передачи власти. Признавать итоги выборов в Белоруссии отказались также страны Евросоюза.