Кремль отказался оценивать передвижение Лукашенко по Минску с автоматом

Дмитрий Песков отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление белорусского президента возле своей резиденции с автоматом. Лукашенко сопровождал 15-летний сын, также вооруженный

Александра Лукашенко (Фото: TV and Radio Company of Belarus via AP)