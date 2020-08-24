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Кремль отказался оценивать передвижение Лукашенко по Минску с автоматом

Дмитрий Песков отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление белорусского президента возле своей резиденции с автоматом. Лукашенко сопровождал 15-летний сын, также вооруженный
Александра Лукашенко
Александра Лукашенко (Фото: TV and Radio Company of Belarus via AP)

Со стороны протестующих в городах Белоруссии не было провокаций, а органы правопорядка страны корректно исполняют свои обязанности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о том, не опасается ли Кремль насилия, учитывая стягивание войск в белорусских городах и перемещение президента страны Александра Лукашенко с автоматом по столице.

При этом Песков отказался отвечать, как в Москве оценивают то, что белорусского лидера сопровождал его 15-летний сын Николай, также с автоматом и в бронежилете.

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Днем 23 августа в Минске прошла масштабная акция протестов, митинги в стране начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко с 80% голосов. В ходе воскресного марша протестующие пришли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Они оцепили площадь Государственного флага, рядом с которой находится здание, там же разместили спецтехнику для разгона протестующих, в том числе водометы.

В тот же день Telegram-канал «Пул первого» показал видео прилета Лукашенко в свою резиденцию в сопровождении сына. В руках у президента был автомат, похожий на АК, без рожка. Приземлившись на территории Дворца независимости, Лукашенко спросил у сопровождающих: «Там никого не осталось, да?» показав в сторону, где были протестующие.

Оппозиция примиряет флаги, Лукашенко берется за автомат и призывает армию
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Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

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Другое видео, которое опубликовало агентство БелТа, было снято из вертолета. На нем Лукашенко попросил пилота подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и заявил о протестующих: «Как крысы разбежались».

Как утверждает пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, в тот день президент с самого утра работал во Дворце независимости, а затем на вертолете облетел город и осмотрел с высоты проведение митинга. По ее словам, участники протестной акции собирались пойти на «своеобразный штурм» резиденции, но у них не хватило смелости. «Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — заявила Эйсмонт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
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