Кремль отказался оценивать передвижение Лукашенко по Минску с автоматом

Дмитрий Песков отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление белорусского президента возле своей резиденции с автоматом. Лукашенко сопровождал 15-летний сын, также вооруженный

Александра Лукашенко (Фото: TV and Radio Company of Belarus via AP)

Со стороны протестующих в городах Белоруссии не было провокаций, а органы правопорядка страны корректно исполняют свои обязанности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о том, не опасается ли Кремль насилия, учитывая стягивание войск в белорусских городах и перемещение президента страны Александра Лукашенко с автоматом по столице.

При этом Песков отказался отвечать, как в Москве оценивают то, что белорусского лидера сопровождал его 15-летний сын Николай, также с автоматом и в бронежилете.

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Днем 23 августа в Минске прошла масштабная акция протестов, митинги в стране начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко с 80% голосов. В ходе воскресного марша протестующие пришли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Они оцепили площадь Государственного флага, рядом с которой находится здание, там же разместили спецтехнику для разгона протестующих, в том числе водометы.