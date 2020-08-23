Глава МВД сообщила об отсутствии задержаний на акции протеста в Минске

Задержаний в ходе массовой акции протеста, прошедшей в Минске в воскресенье, 23 августа, не было. Об этом сообщила «РИА Нововсти» пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«По Минску не было задержанных за совершение правонарушений (в ходе акции протеста. — РБК). По стране сообщу дополнительно завтра», — сказала Чемоданова, отметив, что информация обобщается.

Отвечая на вопрос о количестве участников акции протеста, прошедшей в Минске, Чемоданова заявила, что озвучит количество участников утром, 24 августа.

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