К резиденции Лукашенко вслед за протестующими прибыл вертолет

Фото: belteanews / VK

Ко Дворцу независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — прибыл вертолет, сообщил корреспондент РБК.

Предположительно, это президентский вертолет — на борту красно-зеленая полоса в цвета белорусского флага.

Telegram-канал NEXTA пишет, что на этом борту президент эвакуируется из своей резиденции. Подтверждения этой информации нет.

Ранее к резиденции пришли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.

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