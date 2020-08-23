Протесты в Белоруссии , 23 авг, 19:35
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К резиденции Лукашенко вслед за протестующими прибыл вертолет
Ко Дворцу независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — прибыл вертолет, сообщил корреспондент РБК.
Предположительно, это президентский вертолет — на борту красно-зеленая полоса в цвета белорусского флага.
Telegram-канал NEXTA пишет, что на этом борту президент эвакуируется из своей резиденции. Подтверждения этой информации нет.
Ранее к резиденции пришли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.
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