Выборы в Белоруссии , 18 авг, 15:52
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МВД Белоруссии сообщило о гибели третьего участника протестов в Минске
В Минске во время акции протеста 16 августа погиб 19-летний молодой человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.
Инцидент произошел около 03:20 ночи на Партизанском проспекте. По данным ведомства, водитель Renault наехал на участвовавшего в акции пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм юноша скончался на месте.
По официальным данным, это третий погибший во время акций несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии.
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