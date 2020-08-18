МВД Белоруссии сообщило о гибели третьего участника протестов в Минске

Фото: МВД Беларуси / Youtube

В Минске во время акции протеста 16 августа погиб 19-летний молодой человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Инцидент произошел около 03:20 ночи на Партизанском проспекте. По данным ведомства, водитель Renault наехал на участвовавшего в акции пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм юноша скончался на месте.

По официальным данным, это третий погибший во время акций несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии.

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