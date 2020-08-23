Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт позднее заявила, что Лукашенко вместе с детьми находился во дворце весь день. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания», — сказала Эйсмонт. Затем президент, по ее словам, облетел на вертолете город и вернулся в резиденцию.

Telegram-каналы ранее распространили видео, на котором Лукашенко прилетает на вертолете во дворец, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Его сопровождает 15-летний сын Николай в военной форме и с автоматом в руках.

Позднее президент Белоруссии вышел к силовикам, оцепившим его резиденцию, и поблагодарил их. Он также пообещал «разобраться» с оппозицией.