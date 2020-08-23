Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко
Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.
23 августа в столице Белоруссии прошел многотысячный марш противников президента Александра Лукашенко, переизбравшегося в начале августа на шестой срок. Люди начали собираться днем на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.
Затем колонна направилась к оцепленной военными с автоматами стеле «Минск — город-герой». Собравшиеся выкрикивали «Трибунал!», «Выйди, посчитай!», «Убийцы!», «Позор!». Позднее участники шествия двинулись в сторону Дворца независимости — резиденции президента. Однако дорогу им перекрыли силовики.