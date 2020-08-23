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Протесты в Белоруссии ,  
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Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

23 августа в столице Белоруссии прошел многотысячный марш противников президента Александра Лукашенко, переизбравшегося в начале августа на шестой срок. Люди начали собираться днем на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.

Затем колонна направилась к оцепленной военными с автоматами стеле «Минск — город-герой». Собравшиеся выкрикивали «Трибунал!», «Выйди, посчитай!», «Убийцы!», «Позор!». Позднее участники шествия двинулись в сторону Дворца независимости — резиденции президента. Однако дорогу им перекрыли силовики.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт позднее заявила, что Лукашенко вместе с детьми находился во дворце весь день. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания», — сказала Эйсмонт. Затем президент, по ее словам, облетел на вертолете город и вернулся в резиденцию.

Telegram-каналы ранее распространили видео, на котором Лукашенко прилетает на вертолете во дворец, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Его сопровождает 15-летний сын Николай в военной форме и с автоматом в руках.

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Позднее президент Белоруссии вышел к силовикам, оцепившим его резиденцию, и поблагодарил их. Он также пообещал «разобраться» с оппозицией.

Теги: Александр Лукашенко, протесты, Белоруссия
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