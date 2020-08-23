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Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «разберется» с оппозицией. Глава государства вышел к силовикам, оцепившим его резиденцию в центре Минска и поблагодарил их. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко, подняв вверх большой палец. При этом он пообещал решить вопрос с протестующими.

Video

Ранее 23 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором белорусский президент прилетает на вертолете во Дворец независимости, в котором расположена его резиденция, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Предположительно, его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках.

Позднее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко находился во дворце весь день. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце, — цитирует БелТА Эйсмонт. По ее словам, смелости у протестующих «хватило не на долго». Увидев, что «может случиться», они «быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», добавила она.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Пресс-секретарь рассказала, что после этого Лукашенко сел в вертолет и облетел столицу, «с высоты посмотрел» на протестующих. Она отметила, что президент «никуда не бежал» и весь день находился с детьми. Эйсмонт также подтвердила, что на кадрах — его младший сын.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Люди недовольны переизбранием Лукашенко на шестой срок. В субботу в Минске состоялся марш противников президента.

Теги: Александр Лукашенко, протесты, выборы
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