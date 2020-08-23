Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Позднее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко находился во дворце весь день. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце, — цитирует БелТА Эйсмонт. По ее словам, смелости у протестующих «хватило не на долго». Увидев, что «может случиться», они «быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», добавила она.

Пресс-секретарь рассказала, что после этого Лукашенко сел в вертолет и облетел столицу, «с высоты посмотрел» на протестующих. Она отметила, что президент «никуда не бежал» и весь день находился с детьми. Эйсмонт также подтвердила, что на кадрах — его младший сын.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Люди недовольны переизбранием Лукашенко на шестой срок. В субботу в Минске состоялся марш противников президента.