Лукашенко пообещал разобраться с протестующими
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «разберется» с оппозицией. Глава государства вышел к силовикам, оцепившим его резиденцию в центре Минска и поблагодарил их. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко, подняв вверх большой палец. При этом он пообещал решить вопрос с протестующими.
Ранее 23 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором белорусский президент прилетает на вертолете во Дворец независимости, в котором расположена его резиденция, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Предположительно, его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках.