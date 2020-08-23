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Лукашенко обратился к омоновцам из оцепления со словами «Вы красавцы!»

Лукашенко поблагодарил силовиков, которые охраняли его резиденцию, и пообещал «разобраться» с протестующими

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков, охранявших здание от протестующих. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко.

Перед тем как уйти, он добавил про протестующих: «Мы с ними разберемся».

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее 23 августа в Минске прошел многотысячный марш протеста. По оценке Tut.by, на улицы вышли более 100 тыс. человек. Они скандировали «Свободу!», «Уходи!», «Позор!» и «Лукашенко в автозак!» и подошли к резиденции президента. Силовики перекрыли им дорогу.

Вслед за этим туда прилетел вертолет. Telegram-канал NEXTA сообщил, что готовится эвакуация Лукашенко, но позже выяснилось, что президент наоборот, прибыл в Дворец независимости. Госагентство БелТА опубликовало несколько видео с Лукашенко. На одном из них, сидя в вертолете и смотря в окно при подлете к резиденции, он заявил, что протестующие «как крысы разбежались».

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В резиденцию Лукашенко прилетел в бронежилете и с автоматом без рожка. Его сопровождал одетый в военную форму сын Николай — также в бронежилете и с автоматом, подтвердила БелТА пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко с самого утра работал и не покидал своей резиденции. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце», — заявила Эйсмонт.

После этого Лукашенко решил облететь город и посмотреть на митинг, добавила она. «Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы», — сказала Эйсмонт.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже 15 дней. Они начались после выборов президента, которые, по данным ЦИК, выиграл Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов и потребовала провести новые выборы. Сам Лукашенко допустил такую возможность лишь после принятия новой Конституции Белоруссии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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