Вместе с Лукашенко в резиденцию прилетел его вооруженный 15-летний сын

Позже БелТА опубликовало несколько видео, и выяснилось, что Лукашенко, не покинул, а, наоборот, прилетел в резиденцию. На нем был бронежилет, а с собой президент нес автомат без рожка. Лукашенко сопровождал его младший 15-летний сын Николай, также с автоматом, в бронежилете и военном обмундировании.

Еще в вертолете Николай Лукашенко спросил отца, где протестующие. «Убежали. Они узнали, что ты будешь», — пошутил тот. По словам Лукашенко, протестующие «разбежались как крысы».

По словам пресс-секретаря, Лукашенко вызвал вертолет, чтобы облететь город. Он также вышел к омоновцам из оцепления и поблагодарил их за охрану резиденции от протестующих. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко, пообещав «разобраться» с демонстрантами.

Сын Лукашенко Николай не в первый раз появляется с отцом на публике. В прошлый раз он вместе с президентом поднялся на сцену во время выступления на провластном митинге.

По словам журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Лукашенко, сын президента «оппозиционно настроен к власти вообще». Журналист сообщил, что в 16 лет у Николая уже есть свое мировоззрение, он посетил с отцом разные страны и общался со многими чиновниками. В то же время Лукашенко, по словам Гордона, не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента, 9 августа. ЦИК объявила о победе Лукашенко, однако оппозиция выборы не признала, обвинив власти страны в фальсификации результатов голосования.

В первые дни протестующих разгоняли дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Более 7 тыс. человек были задержаны, десятки участников и журналистов пострадали. В ООН сообщили о четырех погибших.