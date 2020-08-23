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Вместе с Лукашенко в резиденцию прилетел его вооруженный 15-летний сын

Лукашенко «никуда не бежал» от протестующих, которые подошли к его резиденции, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Сын президента Николай также был с ним, добавила она

Видео: vestnik_bd / VK
Видео: vestnik_bd / VK
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в своей резиденции и «никуда не бежал» от протестующих, которые подошли к зданию. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына», — сказала Эйсмонт.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее 23 августа в Минске состоялся марш протеста. По оценке Tut.by, в нем участвовали более 100 тыс. человек. Демонстранты подошли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Вслед за этим ко Дворцу независимости прилетел вертолет, и Telegram-канал NEXTA сообщил, что президента эвакуируют.

Позже БелТА опубликовало несколько видео, и выяснилось, что Лукашенко, не покинул, а, наоборот, прилетел в резиденцию. На нем был бронежилет, а с собой президент нес автомат без рожка. Лукашенко сопровождал его младший 15-летний сын Николай, также с автоматом, в бронежилете и военном обмундировании.

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих
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Еще в вертолете Николай Лукашенко спросил отца, где протестующие. «Убежали. Они узнали, что ты будешь», — пошутил тот. По словам Лукашенко, протестующие «разбежались как крысы».

По словам пресс-секретаря, Лукашенко вызвал вертолет, чтобы облететь город. Он также вышел к омоновцам из оцепления и поблагодарил их за охрану резиденции от протестующих. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко, пообещав «разобраться» с демонстрантами.

Сын Лукашенко Николай не в первый раз появляется с отцом на публике. В прошлый раз он вместе с президентом поднялся на сцену во время выступления на провластном митинге.

По словам журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Лукашенко, сын президента «оппозиционно настроен к власти вообще». Журналист сообщил, что в 16 лет у Николая уже есть свое мировоззрение, он посетил с отцом разные страны и общался со многими чиновниками. В то же время Лукашенко, по словам Гордона, не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента, 9 августа. ЦИК объявила о победе Лукашенко, однако оппозиция выборы не признала, обвинив власти страны в фальсификации результатов голосования.

В первые дни протестующих разгоняли дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Более 7 тыс. человек были задержаны, десятки участников и журналистов пострадали. В ООН сообщили о четырех погибших.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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