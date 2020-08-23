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Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия примет любое решение руководства Белоруссии по поводу диалога со своим народом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением», — сказал Лавров.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Говоря об отношении России к событиям в Белоруссии, Лавров назвал ситуацию в республике внутренним делом этой страны. «Наш подход очень простой — это внутреннее дело Белоруссии», — отметил министр. По его мнению, белорусы — «мудрый народ», способный самостоятельно справиться с этой ситуацией. Главное — не допустить провокаций, добавил он.

При этом Лавров указал на «недоговороспособность» Запада, пытающегося «расчертить» Белоруссию «по своим лекалам» и предлагающего свое посредничество.

«Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров», — напомнил глава российского МИДа.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Президентские выборы в Белоруссии, по итогам которых действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, вызвали массовые протесты в стране. Штаб главного соперника Лукашенко на выборах Светланы Тихановской не признал результаты голосования. Люди требуют отставки главы государства и проведения новых выборов.

Лукашенко считает «зачинщиками» протестов иностранцев, «сидящих под Варшавой, под Вильнюсом». Ранее он заявлял, что Белоруссия не пойдет на поводу у других стран, которые требуют провести новые выборы, иначе «мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль». Белорусский лидер предрек гибель Белоруссии «как государства, как народа, как нации». Лукашенко также выразил уверенность, что фальсификации выборов с результатом более 80% «не может быть».

Запад не признал переизбрание Лукашенко. Евросоюз намерен ввести санкции. В Кремле видят косвенное и прямое вмешательство извне в дела Белоруссии, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: Сергей Лавров, Белоруссия, протесты
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