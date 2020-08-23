Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия примет любое решение руководства Белоруссии по поводу диалога со своим народом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением», — сказал Лавров.

Говоря об отношении России к событиям в Белоруссии, Лавров назвал ситуацию в республике внутренним делом этой страны. «Наш подход очень простой — это внутреннее дело Белоруссии», — отметил министр. По его мнению, белорусы — «мудрый народ», способный самостоятельно справиться с этой ситуацией. Главное — не допустить провокаций, добавил он.

При этом Лавров указал на «недоговороспособность» Запада, пытающегося «расчертить» Белоруссию «по своим лекалам» и предлагающего свое посредничество.