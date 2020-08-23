Сын основателя «Билайна» оплатил перелет Навального в Германию

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

«Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру [Ангеле] Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности», — заявил он.

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