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Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию задержится до утра из-за требования профсоюза авиаперевозчиков ФРГ — летчикам требуется отдых. Заявление на его транспортировку жена уже подписала
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Вылет самолета задерживается из-за нормативов немецкого профсоюза авиаперевозчиков.

«Юлия Навальная подписала заявление на транспортировку Алексея. О возможном ухудшении его состояния она предупреждена. Мы пока не знаем, когда произойдет вылет, это сложный процесс, требующий от обеих сторон согласования многих моментов», — заявили РБК в ведомстве.

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Политика
Алексей Навальный

В Минздраве также сообщили, что врачи готовы сопровождать Навального в аэропорт, однако по просьбе немецкой стороны вылет задержали. «Врачи БСМП № 1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», — объяснили в ведомстве.

Источник РБК в Минздраве предоставил видео, на котором слышен процесс обсуждения вылета самолета с немецкими специалистами. «Его состояние более или менее стабилизировалось, и они не видят проблем, чтобы пациент был доставлен в 6:30, в 8:00 вылет, потому что опять много придется перезаключать, пересогласовывать», — говорит за кадром один из присутствующих.

Видео: Источник РБК
Видео: Источник РБК
Video

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в 20:11 мск в своем Twitter сообщила, что вылет Алексея Навального в Германию состоится не раньше чем через семь часов.

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21 августа врачи омской больницы скорой медицинской помощи разрешили транспортировку Навального за границу, в немецкую клинику. До этого они говорили, что политика нельзя транспортировать из-за его нестабильного состояния. Самолет, который доставит политика в больницу в Берлине, находится в Омске с утра. С организацией рейса родным Навального помогает правозащитная организация «Кино за мир», которая в 2018 году помогла доставить в Германию на лечение Петра Верзилова из группы Pussy Riot. Как сообщали в организации, помочь с отправкой спецрейса их попросил Верзилов. В Берлине, по данным Spiegel, Навального должны поместить в госпиталь «Шарите».

Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом
Общество
Алексей Навальный

Соратники Навального настаивают на том, что политика, которого пришлось экстренно госпитализировать 20 августа во время перелета из Томска в Москву, отравили. Они связывают это с его политической деятельностью. В омской больнице, куда Навального доставили в тяжелом состоянии, заявили, что исключают версию отравления, связав произошедшее с нарушением обмена веществ. Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционера, выразила несогласие с заключением местных врачей, отметив, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз, и оно может быть при огромном количестве заболеваний. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — говорила Васильева. 

Теги: Алексей Навальный, Омск
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