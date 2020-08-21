Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию задержится до утра из-за требования профсоюза авиаперевозчиков ФРГ — летчикам требуется отдых. Заявление на его транспортировку жена уже подписала

Юлия Навальная (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Вылет самолета задерживается из-за нормативов немецкого профсоюза авиаперевозчиков.

«Юлия Навальная подписала заявление на транспортировку Алексея. О возможном ухудшении его состояния она предупреждена. Мы пока не знаем, когда произойдет вылет, это сложный процесс, требующий от обеих сторон согласования многих моментов», — заявили РБК в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что врачи готовы сопровождать Навального в аэропорт, однако по просьбе немецкой стороны вылет задержали. «Врачи БСМП № 1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», — объяснили в ведомстве.

Источник РБК в Минздраве предоставил видео, на котором слышен процесс обсуждения вылета самолета с немецкими специалистами. «Его состояние более или менее стабилизировалось, и они не видят проблем, чтобы пациент был доставлен в 6:30, в 8:00 вылет, потому что опять много придется перезаключать, пересогласовывать», — говорит за кадром один из присутствующих.