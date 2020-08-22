Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил граждан простить силовиков, если они «где-то ошиблись». Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно, сообщает портал Tut.by.

«Не громите этих людей, это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их. <…> Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице?» — сказал он.

Глава государства пояснил, что люди сопротивляются действиям милиции по команде из Польши. По словам Лукашенко, у него есть записи телефонных разговоров, подтверждающих это.

Лидер республики также заявил, что большинство фотографий травм, полученных в результате насилия со стороны силовиков, являются постановочными. По мнению президента, 60% таких публикаций распространяют ложную информацию.