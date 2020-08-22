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Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил граждан простить силовиков, если они «где-то ошиблись». Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно, сообщает портал Tut.by.

«Не громите этих людей, это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их. <…> Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице?» — сказал он.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Глава государства пояснил, что люди сопротивляются действиям милиции по команде из Польши. По словам Лукашенко, у него есть записи телефонных разговоров, подтверждающих это.

Лидер республики также заявил, что большинство фотографий травм, полученных в результате насилия со стороны силовиков, являются постановочными. По мнению президента, 60% таких публикаций распространяют ложную информацию.

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Александр Лукашенко
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По предварительным результатам, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80% избирателей. Оппозиция и европейские лидеры не признают данные результаты легитимными и требуют провести повторное голосование.

В ночь с 9 на 10 августа протесты переросли в столкновения с милицией. Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.

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По данным ООН, в ходе протестов погибли четыре человека. Более 7 тыс. граждан задержаны, из них 600 человек подали заявления о насилии со стороны силовиков.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, протесты
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