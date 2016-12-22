В Иркутской области ввели режим ЧС из-за нефтяного пятна

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за нефтяного разлива на акватории реки Ангары в Усольском районе. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Для использования резервного фонда в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов мэром города Усолье-Сибирского был введен режим чрезвычайной ситуации», — заявил заместитель главы ведомства полковник Валерий Шанц.

Оперативная группа установила, что источником нефтяного пятна была труба диаметром 250 мм, которая находится в реке у законсервированного водозабора и расположена в районе предприятия ООО «Руссоль». В ведомстве отметили, что нефтесодержащая жидкость рястянулась вдоль береговой линии на 400 м.

К ликвидации последствий разлива были привлечены более 50 человек и 16 единиц техники. Сотрудники МЧС и представители администрации города обустроили дренажную канаву, временные очистительные сооружения, а также обрезали трубу и установили заглушку на нее. Угрозы для соседних водозаборов и населенных пунктов нет.

Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, взяли пробы нефтесодержащей жидкости. Специалисты также контролируют качество воды из всех близлежащих водозаборов. Все данные о происшествии были переданы в природную прокуратуру.