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СК начал проверку из-за отходов в Усолье-Сибирском после критики Путина

Завод «Усольехимпром» в Иркутской области
Завод «Усольехимпром» в Иркутской области (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Иркутской области провести проверку в связи с экологичекой ситуацией в городе Усолье-Сибирском, на которую ранее 30 июля обратил внимание президент Владимир Путин. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Проверка будет организована в связи с нарушением хранения опасных отходов.

«В городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Теги: Иркутская область, Следственный комитет, проверка, отходы
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