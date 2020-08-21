На пикете в поддержку Навального задержали актрис Троянову и Вилкову

Ирина Волкова (Фото: troyanovayana / Instagram)

На Красной площади во время одиночного пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову, у последней в полиции отошли воды. Об этом РБК рассказала актриса Яна Троянова, задержанная вместе с Вилковой.

«Мы сейчас находимся в отделении Китай-город. Нас задержали на одиночном пикете на Красной площади в поддержку Алексея Навального», — сказала она. По словам актрисы, к ним подошли сотрудники полиции и сообщили, что они нарушили закон о пикетировании.

«У Ирины Вилковой в отделении отошли воды, но уже подоспел муж и скорая», — добавила она. Она отметила, что в полиции с женщинами «обращались нормально». Вилкову уже отпустили, Троянова пока остается задержанной.

Как пояснила актриса, пикет был связан с тем, что Навального не разрешают перевезти из больницы, тем самым подвергая его жизнь большей опасности.

Троянова сняла момент задержания на видео, к женщинам подошли двое полицейских, которые пояснили, что одиночные пикеты запрещены федеральным законом.