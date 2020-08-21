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Отравление Навального ,  
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Евросоюз призвал Россию отправить Навального на лечение за границу

Самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике «Шарите» в Берлине, с медицинским оборудованием на борту совершает посадку в омском аэропорту
Самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике «Шарите» в Берлине, с медицинским оборудованием на борту совершает посадку в омском аэропорту (Фото: Алексей Гольшев / РИА Новости)

Еврокомиссия призвала Россию разрешить перевезти Алексея Навального на лечение за границу, сообщила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилла Массрали, передает корреспондент РБК.

«Мы верим, что российские власти сдержат свое обещание и разрешат безопасно и быстро перевезти господина Навального за границу на лечение в соответствии с пожеланиями его семьи», — сказала Массрали.

Пресс-секретарь выразила благодарность немецким медслужбам за их предложение принять Навального на лечение в Германии.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность ЕС состоянием здоровья политика в связи с подозрениями на его отравление накануне. «Мы ожидаем быстрого, независимого и прозрачного расследования», — добавила пресс-секретарь.

Врачи отказались перевозить Навального из Омска
Общество
Александр Мураховский

В пятницу, 21 августа, утром в Омск прибыл самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике «Шарите» в Берлине. Однако состояние политика врачи оценивают как нестабильное и считают его нетранспортабельным. Кроме того, главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский отметил, что транспортировка не может быть осуществлена под ответственность родственников без учета состояния больного.

Навальный почувствовал себя плохо вчера сразу после вылета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Врачи охарактеризовали его состояние как стабильно тяжелое. Утром главврач больницы сообщил, что за ночь состояние пациента несколько улучшилось. Однако Навальный по-прежнему находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Основным диагнозом является нарушение обмена веществ. Однако соратники Навального считают, что его отравили из-за политической деятельности.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Евросоюз, Омск
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