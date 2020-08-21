Евросоюз призвал Россию отправить Навального на лечение за границу

Самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике «Шарите» в Берлине, с медицинским оборудованием на борту совершает посадку в омском аэропорту (Фото: Алексей Гольшев / РИА Новости)

Еврокомиссия призвала Россию разрешить перевезти Алексея Навального на лечение за границу, сообщила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилла Массрали, передает корреспондент РБК.

«Мы верим, что российские власти сдержат свое обещание и разрешат безопасно и быстро перевезти господина Навального за границу на лечение в соответствии с пожеланиями его семьи», — сказала Массрали.

Пресс-секретарь выразила благодарность немецким медслужбам за их предложение принять Навального на лечение в Германии.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность ЕС состоянием здоровья политика в связи с подозрениями на его отравление накануне. «Мы ожидаем быстрого, независимого и прозрачного расследования», — добавила пресс-секретарь.