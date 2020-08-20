В Томске закрылась кофейня после сообщений об отравлении Навального

Алексей Навальный (Фото: djpavlin / Instagram)

«Венская кофейня» в аэропорту Томска, где, как сообщали СМИ, был оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до того, как ему стало плохо, закрылась до выяснения всех обстоятельств. Об этом РБК сообщил представитель кофейни.

«Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. Пока без комментариев. На данный момент кофейня закрыта», — сказал он.

О том, что Навальному стало плохо утром 20 августа сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, в этот момент он был на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Борт срочно посадили в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу.

Ярмыш отмечала, что Навальный в реанимации, он без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — говорила пресс-секретарь политика, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

Пользователь djpavlin (в шапке профиля в соцсети подписан как Павел Лебедев) также выложил в Instagram фото, на котором Навальный сидит в заведении, похожем на в кофейную, с бумажным стаканом в руке. «Тайга. Инфо» пишет, что судя по фотографии, Навальный пил чай «Венской кофейне», которая находится в аэропорту Томска. Издание указывает, что фото с таким же интерьером опубликовано в Instagram кофейни.