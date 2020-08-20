В минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального

Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Минздрав Омской области опроверг сообщения о том, что у оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому, развился отек мозга.

«Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

О том, что у Навального произошел отек мозга на фоне воздействия токсического вещества сообщал Telegram-канал Baza.

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