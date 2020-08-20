Общество , 20 авг, 18:32
0
В минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Минздрав Омской области опроверг сообщения о том, что у оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому, развился отек мозга.
«Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
О том, что у Навального произошел отек мозга на фоне воздействия токсического вещества сообщал Telegram-канал Baza.
Материал дополняется