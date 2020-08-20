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Белоруссия объявила о тактических учениях недалеко от границы с Польшей

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС
Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин поручил провести комплексные тактические учения на гродненском направлении. Об этом сообщается на сайте военного ведомства республики.

Глава Минобороны заявил, что «идет вмешательство» в дела страны. «Мы получаем информацию из разных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

В связи с этим, по словам Хренина, принято решение устроить тактические учения с войсками Западного оперативного командования на гродненском направлении. Об этом решении уже доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Глава государства взял мероприятие под личный контроль.

В ходе маневров войска отработают ведение обороны на гродненском направлении. В них примут участие воинские части механизированных соединений, силы специальных операций, военно-воздушные силы (ВВС) и войска противовоздушной обороны (ПВО), разведка, войска радиоэлектронной борьбы, ракетные войска и артиллерийские части.

Главной задачей Хренин назвал «сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости» Белоруссии. Генерал-майор заверил, что эта задача будет выполнена.

«Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные силы боеготовы, моральный дух высокий и мы готовы к выполнению задач», — отметил министр, добавив, что белорусы никому не отдадут свою землю.

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19 августа власти белорусского Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей, согласились выполнить ряд требований протестующих. В частности, власти разрешили проведение массовых акций в центре города и решили не наказывать работников, участвующих в забастовке. Таким образом, Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого пошли навстречу протестующим.

18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия приведена в полную боевую готовность на западе страны. Двумя днями ранее Минобороны республики объявило о проведении учений в Гродненской области у границы с Литвой. Они были запланированы на 17–20 августа. В них, в частности, должны были участвовать ракетные войска и артиллерия, а также отдельные танковые и механизированные батальоны.

Белорусский лидер, выступая на митинге в свою поддержку, заявлял, что Запад усиливает военную мощь на границах Белоруссии, а войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» республики.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. Люди не согласны с переизбранием Александра Лукашенко, находящегося у власти 26 лет.

Теги: Белоруссия, учения, Минобороны
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