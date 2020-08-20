Белоруссия объявила о тактических учениях недалеко от границы с Польшей

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин поручил провести комплексные тактические учения на гродненском направлении. Об этом сообщается на сайте военного ведомства республики.

Глава Минобороны заявил, что «идет вмешательство» в дела страны. «Мы получаем информацию из разных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.

В связи с этим, по словам Хренина, принято решение устроить тактические учения с войсками Западного оперативного командования на гродненском направлении. Об этом решении уже доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Глава государства взял мероприятие под личный контроль.

В ходе маневров войска отработают ведение обороны на гродненском направлении. В них примут участие воинские части механизированных соединений, силы специальных операций, военно-воздушные силы (ВВС) и войска противовоздушной обороны (ПВО), разведка, войска радиоэлектронной борьбы, ракетные войска и артиллерийские части.