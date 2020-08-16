Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой

Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений в Гродненской области у границы с Литвой. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Учения запланированы на 17–20 августа. В них будут вовлечены ракетные войска и артиллерия. Также занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой проведут отдельные танковые и механизированные батальоны.

В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и готовятся к выполнению учебно-боевых задач.

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