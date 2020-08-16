Выборы в Белоруссии , 16 авг, 17:19
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Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой
Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений в Гродненской области у границы с Литвой. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.
Учения запланированы на 17–20 августа. В них будут вовлечены ракетные войска и артиллерия. Также занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой проведут отдельные танковые и механизированные батальоны.
В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и готовятся к выполнению учебно-боевых задач.
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