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Глава Совбеза Белоруссии сравнил протесты в стране с путчем ГКЧП

Генерал-лейтенант Андрей Равков напомнил, что действия созданного 29 лет ГКЧП приблизили распад СССР, и предупредил, что «подобные процессы» происходят сегодня и в Белоруссии
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Бывший министр обороны Белоруссии, а ныне государственный секретарь Совета безопасности, генерал-лейтенант Андрей Равков сравнил действия оппозиции с «августовским путчем» 1991 года, попытку которого предприняли члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«Антиконституционные действия самопровозглашенного «государственного комитета по чрезвычайному положению» углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси», — написал Равков на своей странице в сети Facebook.

Генерал отметил, что участники акций протеста призывают людей к митингам и забастовкам, в результате которых пострадает экономика страны.

«Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь, помните об этом. Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом», — предупредил Равков.

ГКЧП: История провалившегося переворота
Общество

В преддверии прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии секретарь Совбеза Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране и предупредил о том, что такие попытки продолжаются.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

17 августа Тихановская заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных». 19 августа Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести новые выборы.

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах
Политика
Александр Лукашенко


Сам Лукашенко заявил о возможности сложения им своих полномочий через год или два, однако добавил, что не считает возможным сделать этого до принятия новой Конституции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, протесты, ГКЧП
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