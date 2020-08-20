Глава Совбеза Белоруссии сравнил протесты в стране с путчем ГКЧП

Генерал-лейтенант Андрей Равков напомнил, что действия созданного 29 лет ГКЧП приблизили распад СССР, и предупредил, что «подобные процессы» происходят сегодня и в Белоруссии

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Бывший министр обороны Белоруссии, а ныне государственный секретарь Совета безопасности, генерал-лейтенант Андрей Равков сравнил действия оппозиции с «августовским путчем» 1991 года, попытку которого предприняли члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«Антиконституционные действия самопровозглашенного «государственного комитета по чрезвычайному положению» углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси», — написал Равков на своей странице в сети Facebook.

Генерал отметил, что участники акций протеста призывают людей к митингам и забастовкам, в результате которых пострадает экономика страны.

«Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь, помните об этом. Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом», — предупредил Равков.