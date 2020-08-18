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Включивший «Перемен» диджей заявил об угрозах от замглавы МВД Белоруссии

По словам диджея, замминистра Александр Барсуков заходил к нему в камеру, где несколько раз его ударил, сказав: «Перемен хотели? <...> Готовься, сядешь лет на 10». Барсуков говорил, что над задержанными никто не издевается
Задержание протестующих в Минске
Задержание протестующих в Минске (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Диджеи Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые были арестованы на 10 суток за то, что включили песню Виктора Цоя «Перемен» во время предвыборного мероприятия в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко 6 августа в Киевском сквере в Минске, в беседе с РБК рассказали о том, что с ними произошло после задержания.

Как сообщил Соколовский, при задержании «ничего особенного не было». По его словам, после завершения мероприятия он вместе с Галановым отошел от большого количества народа. «Нас арестовывали два сотрудника в штатском, до меня даже пальцем не дотрагивались, а Кирилла взяли за руку. Подвели к машине. Когда я садился в машину, я спрашивал про каждое свое действие, что можно, а что нельзя, чтобы не спровоцировать насилие», — сказал он.

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Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

Соколовский уточнил, что обоих привезли в РУВД, где сотрудники органов несколько часов составляли протоколы. «Где-то в полночь мы уже были на Окрестина (в Центре изоляции правонарушителей. — РБК). Выдали постельное белье и отвели сразу в карцер. Я там находился до суда 8 августа. В суде нам предъявили сопротивление при задержании. При этом, были видео как нас задерживали. После суда меня снова вернули в карцер, откинули койку, провели обыск, забрали белье. На следующие сутки все то же самое», — рассказал Соколовский, добавив, что в тот день к нему в камеру зашел заместитель министра МВД Александр Барсуков.

«Я понял, что это он позже, потому что он появлялся еще, по-моему, 14-го августа, когда уже всех отпускали <...>. Я узнал его по комплекции и по голосу, лица не видел. В самом карцере лицо я видел мельком, потом по фото понял, что это он. Когда он вошел в камеру, сказал: «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на 10», — рассказал диджей.

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Во время разговора, как отметил Соколовский, Барсуков ударил его два раза в спину. «Но это было не избиение. Это было скорее для того, чтобы показать, кто здесь хозяин — элемент психологического давления. После этого он развернулся и напоследок сказал своим подчиненным: «Что-то он сидит здесь как в санатории, сделайте ему как надо». После этого мне койку в карцере не откидывали и включили холодный воздух из обдува, ночью было очень холодно. Ближе уже к вечеру меня перевели в шестиместную камеру, где было порядка 40 человек. Все были без одежды, без обуви, в одних трусах, были избитыми с запекшейся кровью. Это были люди из центра (задержанные на митингах в центре Минска. — РБК). Я побыл там буквально 10-15 минут, и меня перевели в соседнюю камеру, где были люди, которых брали на окраинах. Среди них было очень много тех, кого просто останавливали и вытаскивали из машины, арестовывали, а потом в протоколах им писали, что их задерживали где-то в городе на митингах. Я там просидел трое суток», — сообщил Соколовский.

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Он добавил, что на вторые сутки нахождения в новой камере туда привели еще 15 человек. «Их минимум шесть часов на улице держали и били. Они были очень испуганы и дезориентированы, сразу бросились на воду — у нас были пластиковые бутылки с обычной водой из-под крана — и на остатки хлеба, которые лежали на столе», — поделился Соколовский.

Галанов рассказал, что их с Соколовским в первый же день после задержания «разъединили». «Мы один раз встретились после суда, когда оглашали приговор. Лицом к стене стояли и за десять секунд перекинулись тем, что у нас обоих липовые статьи. Меня после первой ночи разъединили с нашими политическими, с которыми меня везли из УВД. На следующую ночь меня переведи из ЦИПа в ИВС (изолятор временного содержания). Две ночи я провел в карцере, после чего меня перевели к департантам, все оставшееся время я провел с ними», — сообщил Галанов.

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По мнению диджея, это было сделано для того, чтобы лишить его «связи с кем-то из политических». « В этой камере была маленькая щель, я видел и слышал, что происходит на улице. Людей били жестоко, особенно на третью ночь со вторника на среду (с 11 на 12 августа). Я видел двух людей без сознания, их забирали на носилках. Все эти ночи я пытался спать под крики людей, которых бьют — с одной стороны агрессивно кричали сотрудники, это смешивалось с криком людей от боли и глухими ударами», — рассказал Галанов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Александр Барсуков в ночь с 13 на 14 августа лично приезжал к минскому Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Он пообещал, что всех задержанных на протестах, которые остаются в изоляторе, отпустят до 6:00 14 августа. Комментируя задержания протестующих, он говорил, что над задержанными никто не издевается. «Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил», — сообщал замглавы МВД.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. По официальным данным, в ходе столкновения силовиков и протестующих более 6,5 тыс. человек были задержаны, сотни пострадали, один человек погиб.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, протесты, полиция
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