Включивший «Перемен» диджей заявил об угрозах от замглавы МВД Белоруссии

По словам диджея, замминистра Александр Барсуков заходил к нему в камеру, где несколько раз его ударил, сказав: «Перемен хотели? <...> Готовься, сядешь лет на 10». Барсуков говорил, что над задержанными никто не издевается

Задержание протестующих в Минске (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Диджеи Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые были арестованы на 10 суток за то, что включили песню Виктора Цоя «Перемен» во время предвыборного мероприятия в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко 6 августа в Киевском сквере в Минске, в беседе с РБК рассказали о том, что с ними произошло после задержания.

Как сообщил Соколовский, при задержании «ничего особенного не было». По его словам, после завершения мероприятия он вместе с Галановым отошел от большого количества народа. «Нас арестовывали два сотрудника в штатском, до меня даже пальцем не дотрагивались, а Кирилла взяли за руку. Подвели к машине. Когда я садился в машину, я спрашивал про каждое свое действие, что можно, а что нельзя, чтобы не спровоцировать насилие», — сказал он.

Соколовский уточнил, что обоих привезли в РУВД, где сотрудники органов несколько часов составляли протоколы. «Где-то в полночь мы уже были на Окрестина (в Центре изоляции правонарушителей. — РБК). Выдали постельное белье и отвели сразу в карцер. Я там находился до суда 8 августа. В суде нам предъявили сопротивление при задержании. При этом, были видео как нас задерживали. После суда меня снова вернули в карцер, откинули койку, провели обыск, забрали белье. На следующие сутки все то же самое», — рассказал Соколовский, добавив, что в тот день к нему в камеру зашел заместитель министра МВД Александр Барсуков.

«Я понял, что это он позже, потому что он появлялся еще, по-моему, 14-го августа, когда уже всех отпускали <...>. Я узнал его по комплекции и по голосу, лица не видел. В самом карцере лицо я видел мельком, потом по фото понял, что это он. Когда он вошел в камеру, сказал: «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на 10», — рассказал диджей.