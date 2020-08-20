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Сослуживших мятежному схимонаху Сергию священников не стали лишать сана

Схимонах Сергий (Романов)
Схимонах Сергий (Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Церковный суд епархии в Екатеринбурге не стал лишать сана священников, сослуживших в Среднеуральском монастыре отлученному от церкви схимонаху Сергию (Романову), сообщили РБК в пресс-службе епархии.

Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) рассказал ТАСС, что суд попытался сохранить для священников будущее в церкви, не нарушая при этом канонического права. «Они [священники] ведомые, у суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него», — пояснил он.

Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре
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Схиигумен Сергий
Днем 16 августа Екатеринбургская епархия сообщала, что несколько священников, участвовавших в служениях схиигумена Сергия, отлучили от церкви. Тогда епархия заявила, что эти священники «совершили предательство Христовой церкви и осквернили себя участием в расколе».

Отца Сергия отлучили за критику в отношении властей и патриархии. Он отрицал существование коронавирусной инфекции и выступал против закрытия храмов в связи с пандемией. Кроме того, схимонах распространял слухи о «чипировании» населения.

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Схиигумен Сергий (Николай Романов)
В июне Сергий захватил женский Среднеуральский монастырь, сместив его настоятельницу. Монахини, которые не были согласны с идеями нового схиигумена, были вынуждены покинуть обитель.

Ранее, 19 августа, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл решил перевести монахинь, послушниц и священников из Среднеуральского женского монастыря в другие обители. В епархии уточнили, что женщинам необходимо избавиться от «разрушительного влияния» отца Сергия и вернуться к нормальной монашеской жизни.

Кроме того, в епархии посоветовали отправиться в мужские монастыри священникам, сослужившим схимонаху.

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Теги: монастырь, Екатеринбург, епархия, новости
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