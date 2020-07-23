В РПЦ назвали число покинувших захваченный схиигуменом Сергием монастырь

Люди продолжают уходить из захваченного схиигуменом Сергием монастыря, заявили в РПЦ. Ранее Сергия лишили сана, после чего появились сообщения об издевательствах над воспитанниками монастыря в 2009–2010 годах

Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Более 40 монахинь и других насельников ушли из Среднеуральского женского монастыря, который захватил лишенный сана схиигумен Сергий, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, не согласные с такими действиями отца Сергия», — написал Легойда.

По его словам, с того времени, как около месяца назад монастырь покинула настоятельница, вместе с которой ушли пять монахинь, из обители уехали еще 38 человек.

Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть в середине июня.