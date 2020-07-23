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В РПЦ назвали число покинувших захваченный схиигуменом Сергием монастырь

Люди продолжают уходить из захваченного схиигуменом Сергием монастыря, заявили в РПЦ. Ранее Сергия лишили сана, после чего появились сообщения об издевательствах над воспитанниками монастыря в 2009–2010 годах
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Более 40 монахинь и других насельников ушли из Среднеуральского женского монастыря, который захватил лишенный сана схиигумен Сергий, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, не согласные с такими действиями отца Сергия», — написал Легойда.

По его словам, с того времени, как около месяца назад монастырь покинула настоятельница, вместе с которой ушли пять монахинь, из обители уехали еще 38 человек.

Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть в середине июня.

В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов»
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Лишенный сана схиигумен Сергий

Журналистам доступ в монастырь ограничили. На телеведущую Ксению Собчак в конце июня, по ее словам, там напали: сломали руку режиссеру, отняли камеру и удалили отснятый материал. После случившегося Собчак заявила о намерении подать в суд.

3 июля церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, а перед этим его запретили в служении. Сергия признали нарушившим священническую присягу и монашеские обеты. Решение должен утвердить патриарх Кирилл.

В тот же день на YouTube вышло обращение Сергия. Он заявил, что не покинет монастырь, и попросил всех православных встать на защиту обители. «Из монастыря я не уйду. Из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы, еретиков, патриарха Кирилла (Гундяева), его окружение, талмудистов, каббалистов и сатанистов», — заявил бывший схиигумен. В своих предыдущих воззваниях он также высказывался против введения ИНН, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и рассуждал о попытках чипировать население России.

Схиигумен Сергий в начале 2000-х участвовал в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Жившие в обители несовершеннолетние воспитанники позднее заявляли о жестоком обращении, издевательствах и о том, что у них сжигали паспорта, писала Би-би-си. Некоторые собеседники сообщили журналистам об антисанитарных условиях, нехватке еды и о том, что к ним применяли физические наказания — побои и стояние на горохе.

Екатеринбургская епархия сообщила о том, что она изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с детьми в монастыре в 2009–2010 годах. Данные об издевательствах над воспитанниками упоминались и на церковном суде, где решался вопрос о лишении схиигумена сана.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Русская православная церковь, монастырь, Владимир Легойда
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