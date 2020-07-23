В РПЦ назвали число покинувших захваченный схиигуменом Сергием монастырь
Более 40 монахинь и других насельников ушли из Среднеуральского женского монастыря, который захватил лишенный сана схиигумен Сергий, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, не согласные с такими действиями отца Сергия», — написал Легойда.
По его словам, с того времени, как около месяца назад монастырь покинула настоятельница, вместе с которой ушли пять монахинь, из обители уехали еще 38 человек.
Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть в середине июня.