Лишенный сана схиигумен Сергий предложил Путину передать ему полномочия

Бывший уральский священник Сергий (Николай Романов), лишенный РПЦ сана схиигумена, обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал его передать полномочия главы государства. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале представителя Сергия Всеволода Могучева.

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России», — заявил лишенный сана священник. «Ни крови, ни майданов, ни революций не будет. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией», — заявил Романов.

Бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения.

Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил сана. Центр по противодействию экстремизму МВД проверил его проповеди и усмотрел в них признаки разжигания ненависти. После этого суд города Верхняя Пышма Свердловской области признал его виновным в распространении фейков в интернете и оштрафовал на 90 тыс. руб.