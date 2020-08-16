Участников служений мятежного схиигумена Сергия отлучили от церкви

Священников, участвовавших в служениях бывшего схиигумена Сергия, отлучили от церкви. Они «совершили предательство Христовой церкви, осквернили себя участием в расколе», заявили в Екатеринбургской епархии

Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий (Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Священников, которые участвовали в служениях бывшего схиигумена Сергия, захватившего монастырь на Урале, отлучили от церкви. Об этом говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, размещенном на сайте Екатеринбургской епархии.

В обращении указано, что те, кто «вольно или невольно, сознательно или по наивности» участвовал в служениях схиигумена или его последователей, «совершили предательство Христовой церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения».

Схиигумену Сергию в конце мая запретили проводить священнослужения, а в начале июля его и вовсе лишили сана. Если же лишенный сана священник продолжает проводить служения, его не может восстановить в правах даже поместный собор, отметил митрополит.

«Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных богослужениях», — заявил глава епархии.