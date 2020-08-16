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Участников служений мятежного схиигумена Сергия отлучили от церкви

Священников, участвовавших в служениях бывшего схиигумена Сергия, отлучили от церкви. Они «совершили предательство Христовой церкви, осквернили себя участием в расколе», заявили в Екатеринбургской епархии
Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий (Романов)
Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий (Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Священников, которые участвовали в служениях бывшего схиигумена Сергия, захватившего монастырь на Урале, отлучили от церкви. Об этом говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, размещенном на сайте Екатеринбургской епархии.

В обращении указано, что те, кто «вольно или невольно, сознательно или по наивности» участвовал в служениях схиигумена или его последователей, «совершили предательство Христовой церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения».

Схиигумену Сергию в конце мая запретили проводить священнослужения, а в начале июля его и вовсе лишили сана. Если же лишенный сана священник продолжает проводить служения, его не может восстановить в правах даже поместный собор, отметил митрополит.

«Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных богослужениях», — заявил глава епархии.

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Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря

Сергия отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время пандемии COVID-19. Коронавирус схиигумен называл выдумкой и проклинал всех, кто закрывает храмы. Он также говорил о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране.

В середине июня Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря, фактически захватив в нем власть. Монахиням, которые были с ним не согласны, пришлось покинуть обитель.

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В начале 2000-х схиигумен участвовал в строительстве монастыря и был его первым духовником. Жившие в обители несовершеннолетние воспитанники позже заявляли о жестоком обращении, писала Би-би-си. Некоторые сообщали журналистам о нехватке еды и о том, что их наказывали физически — били и ставили на горох.

Автор: Виктория Полякова
Теги: РПЦ
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