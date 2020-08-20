Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Болтон рассказал о считавшем Украину частью России Трампе Спецпроект, 01:03 Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители Общество, 00:57 NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Южной Америкой Общество, 00:37 Бавария разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги Чемпионов Спорт, 00:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа Общество, 00:17 Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет Экономика, 00:00 QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов Финансы, 00:00 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 19 авг, 23:59 СМИ сообщили о проверке минирования мавзолея Ленина в Москве Общество, 19 авг, 23:56 Сирия передаст России землю и акваторию для расширения базы Хмеймим Политика, 19 авг, 23:44 В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 19 авг, 23:30 Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 19 авг, 23:04 Полковник возглавил комитет мятежников в Мали Политика, 19 авг, 22:49 МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну Политика, 19 авг, 22:43
Общество ,  
0 

Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение о переводе монахинь, послушниц и священников из
Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что решение о переводе принято из-за совершения в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии».

В епархии уточнили, что послушницам и монахиням монастыря необходимо «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, а также вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь».

Крое того, в епархии посоветовали отправиться в мужские монастыри священникам, служащим схимонаху.

В РПЦ назвали решение о лишении сана схиигумена Сергия взвешенным
Общество
Схиигумен Сергий (Николай Романов)

В пресс-службе добавили, что епархия неоднократно обращала внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря и отметили, что нахождение насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, «откровенно опасно для их духовного состояния».

Схиигумен Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину). Вместе с несколькими монахинями она покинула обитель и укрылась в Ново-Тихвинском женском монастыре. В итоге Схиигумен фактически захватил в монастыре власть. 

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии и лишил Сергия (Романова) сана схиигумена.

Как объяснили в РПЦ, схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, которые запрещают ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, а также носить наперсный крест и покидать без письменного благословения правящего архиерея территорию Иоанно-Богословского мужского скита.

Теги: монастырь, Екатеринбург
Материалы по теме
Патриарх Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия
Общество
В РПЦ отстранили от служения сподвижников разжалованного схиигумена
Общество
Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter