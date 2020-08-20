Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение о переводе монахинь, послушниц и священников из

Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что решение о переводе принято из-за совершения в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии».

В епархии уточнили, что послушницам и монахиням монастыря необходимо «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, а также вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь».

Крое того, в епархии посоветовали отправиться в мужские монастыри священникам, служащим схимонаху.