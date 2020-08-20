Пушков сообщил о желании Литвы свергнуть Лукашенко

Запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение МИД Литвы о внесении Лукашенко в список невъездных лиц.

«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно», — написал сенатор.

По словам Пушкова, санкции со стороны Вильнюса против Лукашенко являются поводом как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой.

«Серьезная провокация — и демонстрация курса на свержение Лукашенко. Р.S. Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет, и они могут пойти на такой шаг», — добавил Пушков.

19 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщил, что ведомство подготовило список людей, которым следует запретить въезд в страну из-за протестов в Белоруссии. По словам министра, список был подготовлен в рамках проведения санкций на национальном уровне. Как отмечал Линкявичюс, в перечень включили имена 32 человек, в том числе и Александр Лукашенко. Однако, министр имена других людей не привел.

По словам литовского министра, санкции планируется ввести в отношении тех, кто применял насилие и чрезмерную силу к протестующим в Белоруссии, а также против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, и против тех, кто сфальсифицировал результаты выборов. Отмечалось, что Литва пока не планирует вводить другие ограничения. Окончательное решение по их введению будет принимать МВД страны.

Протесты в Белоруссии возникли после оглашения ЦИК республики результатов президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, за Лукашенко проголосовали 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Однако в штабе Тихановской не признали итоги выборов и потребовали пересмотра голосов.

Итоги выборов также не признали и другие страны Евросоюза. Так, 13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан Белоруссии и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Также лидеры этих стран рекомендовали создать круглый стол по национальному примирению, в который войдут как представители власти, так и гражданского сообщества.

В свою очередь, депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон-грата.