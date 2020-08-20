Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Пушков сообщил о желании Литвы свергнуть Лукашенко Политика, 04:08 На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов Бизнес, 03:44 Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 03:24 В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса Общество, 02:13 Трамп поручил Помпео уведомить ООН о восстановлении санкций против Ирана Политика, 01:56 Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса Общество, 01:42 Экс-чиновник рассказал об идее Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию Политика, 01:27 Болтон рассказал о считавшем Украину частью России Трампе Спецпроект, 01:03 Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители Общество, 00:57 NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей Общество, 00:37 Бавария разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги Чемпионов Спорт, 00:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа Общество, 00:17 Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет Экономика, 00:00 QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов Финансы, 00:00
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Пушков сообщил о желании Литвы свергнуть Лукашенко

Запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение МИД Литвы о внесении Лукашенко в список невъездных лиц. 

«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно», — написал сенатор.

По словам Пушкова, санкции со стороны Вильнюса против Лукашенко являются поводом как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой.

«Серьезная провокация — и демонстрация курса на свержение Лукашенко. Р.S. Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет, и они могут пойти на такой шаг», — добавил Пушков.

Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии
Политика
Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

19 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщил, что ведомство подготовило список людей, которым следует запретить въезд в страну из-за протестов в Белоруссии.  По словам министра, список был подготовлен в рамках проведения санкций на национальном уровне. Как отмечал Линкявичюс, в перечень включили имена 32 человек, в том числе и Александр Лукашенко. Однако, министр имена других людей не привел.

По словам литовского министра, санкции планируется ввести в отношении тех, кто применял насилие и чрезмерную силу к протестующим в Белоруссии, а также против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, и против тех, кто сфальсифицировал результаты выборов. Отмечалось, что Литва пока не планирует вводить другие ограничения. Окончательное решение по их введению будет принимать МВД страны.

Протесты в Белоруссии возникли после оглашения ЦИК республики результатов президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, за Лукашенко проголосовали 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Однако в штабе Тихановской не признали итоги выборов и потребовали пересмотра голосов.

Итоги выборов также не признали и другие страны Евросоюза. Так, 13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан Белоруссии и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Также лидеры этих стран рекомендовали создать круглый стол по национальному примирению, в который войдут как представители власти, так и гражданского сообщества.

В свою очередь, депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон-грата.

Теги: Литва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Алексей Пушков, сенатор
Материалы по теме
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Политика
Белоруссия усилит оборону у границ с Польшей и Литвой
Политика
Литва назвала «вторжением» возможную военную помощь Москвы Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter