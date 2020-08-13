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Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента Белоруссии отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса
Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда
Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Документ опубликован одновременно на сайтах президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — говорится в документе.

Авторы обращения также призывают власти Белоруссии освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции. Для этого лидеры четырех стран считают необходимым создать «круглый стол» по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

«Если белорусские власти выполнят эти требования, то двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция — это не путь к процветанию и развитию любой нации», — предупредили подписавшие обращение президенты, предложив свое посредничество в деле мирного выхода из кризиса.

Литва выдвинула Белоруссии ультиматум под угрозой санкций
Политика
Гитанас Науседа

Накануне, 12 августа, Науседа предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования ситуации в отношении страны могут быть введены санкции.

В четверг, 13 августа, с осуждением действий белорусских властей по подавлению протестов в стране выступил Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, призвавший ЕС продемонстрировать свою «четкую реакцию».

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В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в случае отказа властей Белоруссии прекратить насилие и вернуться на путь «истинной демократии» Евросоюз может пересмотреть свои отношения с Минском и ввести санкции против лиц, виновных в насилии, произвольных арестах и фальсификации результатов выборов.

«Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14-го, на созванном мною внеочередном заседании Совета по иностранным делам. Мы выступаем за суверенитет и независимость Беларуси, но мы не можем развивать наши отношения, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод», — заявил Боррель.

В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Автор: Евгений Калюков
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