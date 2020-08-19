Волонтеры начали убирать лагерь возле изолятора в Минске

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Волонтеры, организовавшие городок помощи возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, начали убирать лагерь, сообщает издание Tut.by, а также Euroradio в Telegram-канале.

Правозащитники, медики и психологи продолжат свою работу, однако, ввиду того что большинство задержанных вернулись домой, было принято решение уменьшить численность волонтеров, а также количество мебели и оборудования, отметили в лагере.

Лагерь помощи на улице Окрестина появился, когда милиция начала задерживать протестующих против результатов президентских выборов. Возле здания ЦИП дежурили родственники задержанных. Волонтеры организовали питание для всех, кто пришел поддержать задержанных.

С 9 по 13 августа в Белоруссии были задержаны около 7 тыс. человек. Более 600 заявили о получении травм при задержании сотрудниками правоохранительных органов, из них 100 человек пожаловались на избиения в местах временного содержания.