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Волонтеры начали убирать лагерь возле изолятора в Минске

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Волонтеры, организовавшие городок помощи возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, начали убирать лагерь, сообщает издание Tut.by, а также Euroradio в Telegram-канале.

Правозащитники, медики и психологи продолжат свою работу, однако, ввиду того что большинство задержанных вернулись домой, было принято решение уменьшить численность волонтеров, а также количество мебели и оборудования, отметили в лагере.

Лагерь помощи на улице Окрестина появился, когда милиция начала задерживать протестующих против результатов президентских выборов. Возле здания ЦИП дежурили родственники задержанных. Волонтеры организовали питание для всех, кто пришел поддержать задержанных.

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С 9 по 13 августа в Белоруссии были задержаны около 7 тыс. человек. Более 600 заявили о получении травм при задержании сотрудниками правоохранительных органов, из них 100 человек пожаловались на избиения в местах временного содержания.

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Вечером 13 августа из изолятора на улице Окрестина начали выпускать людей. Организаторы лагеря предоставили им питание и медпомощь. Некоторым они помогли добраться до дома. Покинувшие ЦИП рассказали о побоях и унижениях со стороны сотрудников милиции. После освобождения с ними работали медики и психологи.

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18 августа пресс-служба МВД республики сообщила, что за участие в несанкционированных акциях под арестом остаются 44 человека.

Теги: Белоруссия, Минск
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