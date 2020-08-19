Командующий РВСН назвал сроки полного перевооружения на новые ракеты

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время полностью переведут на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, передает газета «Красная звезда».

«Сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81%», — уточнил он.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, принят на вооружение в 2009 году. Технические характеристики засекречены.

«Авангард» — ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Характеристики официально не публиковались. Президент России Владимир Путин отмечал, что «Авангард» способен «как огненный шар» поражать цели из космоса. Ракетные комплексы этого типа поступают на вооружение с мая 2019 года.