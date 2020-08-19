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Командующий РВСН назвал сроки полного перевооружения на новые ракеты

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время полностью переведут на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, передает газета «Красная звезда».

«Сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81%», — уточнил он.

В РВСН заявили о планах запустить шесть баллистических ракет в 2020 году
Технологии и медиа

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, принят на вооружение в 2009 году. Технические характеристики засекречены.

«Авангард» — ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Характеристики официально не публиковались. Президент России Владимир Путин отмечал, что «Авангард» способен «как огненный шар» поражать цели из космоса. Ракетные комплексы этого типа поступают на вооружение с мая 2019 года.

В РВСН назвали количество полков с новым ракетным комплексом «Ярс»
Общество
Ракетный комплекс &laquo;Ярс&raquo;

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, которая весит более 200 тонн. Масса полезной нагрузки составляет около десяти тонн, дальность стрельбы — 18 тыс. км. Длина ракеты — 35,5 м, диаметр — три м. Ракета имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. Должна начать поступать в армию с 2021 года.

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Ранее Каракаев говорил, что долю современных ракетных комплексов на вооружении планируется довести до 100% к 2024 году. Он отмечал, что гарантийный срок эксплуатации современных ракет составляет 15 лет, однако, с учетом надежности российских ракет, такой небольшой срок экономически не оправдан. По мнению Каракаева, эффективнее было бы максимально продлевать использование ракетных комплексов.

Теги: ракеты, РВСН, вооружение, модернизация, «Ярс», «Авангард»
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В РВСН назвали количество полков с новым ракетным комплексом «Ярс»
Общество
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