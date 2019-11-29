В РВСН назвали количество полков с новым ракетным комплексом «Ярс»

В РВСН назвали количество полков с новым ракетным комплексом «Ярс»

Уже 18 полков Ракетных войск стратегического назначения России переоснащены на новые комплексы «Ярс». Об этом сообщил газете «Красная Звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, предприятия оборонной промышленности выдерживают нужный темп, который позволяет поставлять в войска около 20 пусковых установок ежегодно.

Каракаев заявил, что на ракетные комплексы «Ярс» мобильного базирования перевооружены соединения в Йошкар-Оле, Нижнем Тагиле, Новосибирске и городе Тейково Ивановской области.

«В этом году мы закончим работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском соединении», — сказал Каракаев. Он добавил, что в активной фазе перевооружения находятся ракетный комплекс стационарного базирования в Козельске и мобильный комплекс в Барнауле.

Генерал отметил, что кроме «Ярсов» в боевой состав вводятся комплексы пятого поколения «Тополь-М».