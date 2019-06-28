Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики. Об этом сообщает «РИА Новости».

На форуме представили брошюру с информацией о ракете и ее макетом. Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, а масса полезной нагрузки — около 10 т.

Помимо этого, масса топлива составляет 178 т, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Президент России Владимир Путин продемонстрировал общественности проект стратегической ракеты «Сармат» во время прошлогоднего послания Федеральному собранию. При весе свыше 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. У нее практически нет ограничений по дальности полета, заявлял президент.