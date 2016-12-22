Путин во время послания показал запуск стратегической и крылатой ракет

Во время послания Владимира Путина Федеральному собранию на экране были показаны запуски новых ракет. Это стратегическая ракета «Сармат» и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой

Фото: Администрация Президента России

Владимир Путин рассказал, что Минобороны и предприятия ракетного-космической отрасли «начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». Этот комплекс получил название «Сармат», он придет на смену советского комплекса «Воевода».

При весе свыше 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. «У новой системы ограничения по дальности практически нет», — заявил президент. «Сармат», по его словам, может вооружаться большим количеством боеприпасов.

Видео: RT на русском / YouTube

После этих слов Путин сделал паузу, а на экране за его спиной был показан запуск ракеты «Сармат» из пусковой шахты. Настоящая съемка заняла несколько секунд, затем было показано моделирование полета ракеты, было видно, как сбрасывается головной обтекатель и ракета выпускает несколько боеприпасов.

«[«Сармат»] способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Но мы этим не ограничились, мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории, а значит системы ПРО против них бессмысленны», — заявил президент.

Речь идет о новейшей перспективной системе — «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая размещается в корпусе крылатой ракеты», пояснил Путин. Такой двигатель может быть установлен в новейшую крылатую ракету Х-101 воздушного базирования или, например, американский «Томагавк». «Но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной», — заявил Путин.

Траектория полета ракеты является непредсказуемой, что делает ее неуязвимой «для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО».

Видео: RT на русском / YouTube

«В конце 2017 года на Центральном полигоне состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной установкой. Энергоустановка вышла на необходимую мощность, обеспечила необходимую тягу», — рассказал Путин.

Затем был показан запуск ракеты, быстро набирающей скорость. Спустя несколько секунд началась смоделированная часть видео. Ракета, следует из видео, способна маневрировать, обходя горы и рубежи обороны. На видео была показана примерная траектория полета ракеты: она вылетает с территории России, пролетает над Европой, обходит рубежи ПРО в Атлантическом океане, облетает Южную Америку и затем летит над Тихим океаном.