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Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР
Хотя в РВСН предпочитают максимально использовать технику, полностью оснастить войска современными комплексами планируется в течение следующих четырех лет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что к 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%. После этого в группировке уже не останется комплексов, сделанных во времена СССР.

По словам генерала, в этом году удалось завершить перевооружение на комплексы «Ярс» трех ракетных полков и начать перевооружение еще одного полка на комплекс «Авангард».

При этом Каракаев отметил, что гарантийный срок эксплуатации современных ракетных комплексов составляет 15 лет. Однако он указал, что с учетом надежности российских ракет такой небольшой срок является экономически неоправданным и вел бы к перерасходу государственных вложений. Поэтому эффективно, по его словам, максимально продлевать сроки эксплуатации ракетных комплексов при условии соблюдений гарантий ядерной и экологической безопасности.

В качестве примера он привел комплекс «Воевода», которому «пока нет равных в мировой практике боевого ракетостроения». Поэтому этот комплекс будет и дальше находиться в боевом составе.

При этом он отметил, что новый комплекс «Сармат» по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника. «Например, в нем предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения», - сказал Каракаев.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: РВСН
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