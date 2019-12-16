В РВСН заявили о планах запустить шесть баллистических ракет в 2020 году

В РВСН заявили о планах запустить шесть баллистических ракет в 2020 году

Ракетные войска стратегического назначения намерены произвести шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. О планах РВСН сообщил генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них — с космодрома Плесецк», — сказал он.

Каракаев также отметил, что за текущий год было произведено пять пусков стратегических ракет. Три из них осуществлялись с космодрома в Плесецке, два — с полигона Капустин Яр. Военнослужащий подчеркнул, что учения подтвердили «высокую надежность» ракет.

На вооружении РВСН в настоящий момент находятся семь типов ракетных комплексов, среди которых «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». Также завершаются работы по внедрению в боевой состав «Авангарда» и готовится к испытаниям новый ракетный комплекс с ракетой «Сармат».

22 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности призвал увеличить долю современного оружия в отечественной армии в ближайшие годы до 70%, сказав, что на сегодняшний день этот уровень составляет 68%, а ряд военных разработок опережает иностранные аналоги.

