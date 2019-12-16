Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Что нужно выбросить перед праздниками РБК и Huawei, 01:29 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений украинского игрока Спорт, 01:17 В РВСН заявили о планах запустить шесть баллистических ракет в 2020 году Технологии и медиа, 01:13 Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю Экономика, 01:00 Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями Финансы, 01:00 Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках Технологии и медиа, 00:41 Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево Общество, 00:32 На что рассчитывать столичному безработному Партнерский материал, 00:23 Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает» Технологии и медиа, 00:00 Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад» Технологии и медиа, 00:00 Трамп назвал экс-главе ФБР два варианта действий после «российского дела» Политика, 15 дек, 23:33 Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому» формату Политика, 15 дек, 23:30 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 15 дек, 23:28 Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России Политика, 15 дек, 23:06
Технологии и медиа ,  
0 
В РВСН заявили о планах запустить шесть баллистических ракет в 2020 году

Ракетные войска стратегического назначения намерены произвести шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. О планах РВСН сообщил генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них — с космодрома Плесецк», — сказал он.

Каракаев также отметил, что за текущий год было произведено пять пусков стратегических ракет. Три из них осуществлялись с космодрома в Плесецке, два — с полигона Капустин Яр. Военнослужащий подчеркнул, что учения подтвердили «высокую надежность» ракет.

На вооружении РВСН в настоящий момент находятся семь типов ракетных комплексов, среди которых «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». Также завершаются работы по внедрению в боевой состав «Авангарда» и готовится к испытаниям новый ракетный комплекс с ракетой «Сармат».

22 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности призвал увеличить долю современного оружия в отечественной армии в ближайшие годы до 70%, сказав, что на сегодняшний день этот уровень составляет 68%, а ряд военных разработок опережает иностранные аналоги.
 

Теги: РВСН, вооружение, Минобороны
Материалы по теме
В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России
Политика
Кремль назвал испытание США ракеты подтверждением слома ДРСМД
Политика
В МИДе заявили о тревоге из-за нового испытания ракеты Вашингтоном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter