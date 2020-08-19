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Выборы в Белоруссии ,  
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Штаб Бабарико представил ЕС и России свое видение ситуации в Белоруссии

Штаб Виктора Бабарико, бывшего главы Белгазпромбанка, не допущенного на выборы президента Белоруссии, ознакомил представителей России и Евросоюза со своим видением и оценками происходящего в республике. Об этом рассказала глава штаба Мария Колесникова в интервью РБК (полную версию читайте утром 19 августа).

«Мы знакомили их с нашим видением ситуации, с нашим отношением к происходящему, к выборам, которые, мы считаем нечестными и результаты которых мы не признаем», — уточнила она.

В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Отвечая на вопрос, как отреагировали на это в ЕС, Колесникова указала, что об отношении европейских лидеров к ситуации можно судить по их официальным заявлениям. «Мне кажется, что те заявления, которые сейчас в том числе делают представители Евросоюза, они, наверное, говорят об их позиции», — оценила глава штаба.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

По данным ЦИК Белоруссии, в выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов. Но в штабе Тихановской не согласились с официальными результатами. Все зарегистрированные участники голосования, кроме Лукашенко, подали жалобы в ЦИК, они были отклонены.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране. Она пояснила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов. Лукашенко заявил, что создание совета — это попытка «убаюкать» и захватить власть, и пригрозил «остудить горячие головы».

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Теги: Виктор Бабарико, ЕС, Россия, Белоруссия, протесты
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