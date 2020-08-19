Штаб Бабарико представил ЕС и России свое видение ситуации в Белоруссии

Штаб Виктора Бабарико, бывшего главы Белгазпромбанка, не допущенного на выборы президента Белоруссии, ознакомил представителей России и Евросоюза со своим видением и оценками происходящего в республике. Об этом рассказала глава штаба Мария Колесникова в интервью РБК (полную версию читайте утром 19 августа).

«Мы знакомили их с нашим видением ситуации, с нашим отношением к происходящему, к выборам, которые, мы считаем нечестными и результаты которых мы не признаем», — уточнила она.

Отвечая на вопрос, как отреагировали на это в ЕС, Колесникова указала, что об отношении европейских лидеров к ситуации можно судить по их официальным заявлениям. «Мне кажется, что те заявления, которые сейчас в том числе делают представители Евросоюза, они, наверное, говорят об их позиции», — оценила глава штаба.