Что случилось за день. Главные новости РБК

США нашли во взломе компьютеров Демпартии «приказ» Путина

Комитет сената США по разведке пришел к выводу, что предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии произошел по указанию Путина. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту.

В отчете комитета сената по разведке по итогам расследования о вмешательстве в выборы США в 2016 году говорится о том, что президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демпартии США. В результате произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании.

Москва ранее неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы США. «Считаем это абсолютно не основанным ни на чем утверждением. Российское государство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году. В феврале этого года он предупреждал, что к новым выборам президента США в ноябре этого года обвинения России во вмешательстве будут появляться все чаще.

В пятом и финальном отчете о расследовании комитета сената говорится, что намерением Москвы было опорочить Клинтон и людей, которые бы вошли в ее администрацию в случае ее победы, а также помочь кампании Трампа и подорвать демократический процесс в США. При этом комитет заявил, что нет «абсолютно никаких доказательств» того, что Дональд Трамп или члены его штаба вступали в сговор с российским правительством по вопросу вмешательства в выборы.

Запасы свободных денег россиян достигли максимума

В июле россияне стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Но в среднем за год он окажется меньше, чем год назад.

В июле 2020 года объем свободных денег (рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги) у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7%.

По оценке экспертов «Ромира», в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тыс. руб.). Однако среднее значение показателя по итогам этого года, как прогнозируют эксперты холдинга, на фоне обвала в разгар введенных для борьбы с COVID-19 ограничений существенно сократится — с 27,5 тыс. руб. в прошлом году до 22,2 тыс. руб.

Экономика России к концу лета восстановится на 95%

По прогнозам Oxford Economics, экономика России к концу августа, скорее всего, восстановится до 94–95% от докризисного уровня. К таким результатам в компании пришли на основе специально разработанного индекса, но эксперты советуют относиться к новому индексу с осторожностью.