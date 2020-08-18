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Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко заявил о попытке захвата власти, в сенате США обвинили Путина во взломе компьютеров Демпартии, рост запасов свободных денег у россиян, как восстанавливается экономика России после пандемии. Главные новости — в обзоре РБК

Лукашенко заявил о попытке захвата власти

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, создание координационного совета — это «попытка убаюкать власть: «мы мирные, мы хорошие». Он пригрозил участникам координационного совета «адекватными мерами».

  • По словам Лукашенко, создание совета — «это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», заявил действующий президент. По его словам, против вошедших в штаб будут приняты меры, «чтобы остудить некоторые горячие головы».
  • О создании совета 14 августа объявила соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, объяснив это «необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности» в стране. В него вошли лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и другие.
  • В координационном совете отвергли обвинения Лукашенко: «Регламент координационного совета опубликован на сайте. Еще раз на всякий случай повторюсь, что прямо в регламенте указано, что нету цели захвата власти неконституционным путем, а есть цель — обеспечение согласия в обществе», — заявил на пресс-конференции адвокат Максим Знак, член штаба оппозиционера Виктора Бабарико и участник совета.

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США нашли во взломе компьютеров Демпартии «приказ» Путина

Комитет сената США по разведке пришел к выводу, что предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии произошел по указанию Путина. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту.

  • В отчете комитета сената по разведке по итогам расследования о вмешательстве в выборы США в 2016 году говорится о том, что президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демпартии США. В результате произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании.
  • Москва ранее неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы США. «Считаем это абсолютно не основанным ни на чем утверждением. Российское государство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году. В феврале этого года он предупреждал, что к новым выборам президента США в ноябре этого года обвинения России во вмешательстве будут появляться все чаще.
  • В пятом и финальном отчете о расследовании комитета сената говорится, что намерением Москвы было опорочить Клинтон и людей, которые бы вошли в ее администрацию в случае ее победы, а также помочь кампании Трампа и подорвать демократический процесс в США. При этом комитет заявил, что нет «абсолютно никаких доказательств» того, что Дональд Трамп или члены его штаба вступали в сговор с российским правительством по вопросу вмешательства в выборы.
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Запасы свободных денег россиян достигли максимума

В июле россияне стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Но в среднем за год он окажется меньше, чем год назад.

  • В июле 2020 года объем свободных денег (рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги) у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7%.
  • По оценке экспертов «Ромира», в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб.
  • По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тыс. руб.). Однако среднее значение показателя по итогам этого года, как прогнозируют эксперты холдинга, на фоне обвала в разгар введенных для борьбы с COVID-19 ограничений существенно сократится — с 27,5 тыс. руб. в прошлом году до 22,2 тыс. руб.

Экономика России к концу лета восстановится на 95%

По прогнозам Oxford Economics, экономика России к концу августа, скорее всего, восстановится до 94–95% от докризисного уровня. К таким результатам в компании пришли на основе специально разработанного индекса, но эксперты советуют относиться к новому индексу с осторожностью.

  • После провала российской экономики на 12% в апреле в годовом выражении темпы сокращения экономической активности в июле—августе, вероятно, улучшились до минус 4–5% год к году, а ВВП приближается к 94–95% от докризисного уровня первого квартала. Такие оценки британская Oxford Economics получила с помощью разработанного ею индекса-трекера восстановления российской экономики.
  • Новый индекс позволяет почти на еженедельной основе оценивать динамику экономической активности в России. Он рассчитывается на основе цен на нефть, потребления электроэнергии, динамики финансовых потоков, индекса финансового стресса АКРА, данных Google о посещении пользователями мест работы, торговли и зон отдыха, а также статистики по COVID-19. Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов заявил РБК, что использовать его в качестве оперативного аналога ВВП следует осторожно, «учитывая неглубокую историю некоторых исходных рядов и, соответственно, неполную информацию о корреляции индекса и ВВП».
  • Минимальное значение индекса, 65%, было зафиксировано в конце апреля в результате пяти нерабочих недель в России. К середине июля его значение выросло до отметки 86% и по состоянию на 13 августа остается неизменным.

Автор: Сергей Саркисян
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