СМИ опубликовали новое видео предполагаемого момента гибели протестующего

На кадрах мужчина идет в сторону силовиков в Минске подняв руки, после чего видно вспышку со стороны ОМОНа и протестующий падает. В МВД ранее утверждали, что он погиб в результате взрыва

Внимание! Видео содержит натуралистичные кадры.

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Euroradio.fm опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

«Видео, на котором Александр Тарайковский погибает на Пушкинской площади в Минске 10 августа 2020 года, транслировалось на Европейском радио для Белоруссии. Оно снято с другого ракурса — и дополняет известный ранее ролик», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина в гражданском в одиночку идет в сторону вооруженных силовиков. На записи также видно, что он поднимает руки вверх, после чего происходит вспышка, похожая на выстрел, мужчина на несколько секунд останавливается, его начинает шатать, а затем он падает на асфальт.