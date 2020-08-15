СМИ опубликовали новое видео предполагаемого момента гибели протестующего
Внимание! Видео содержит натуралистичные кадры.
Euroradio.fm опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
«Видео, на котором Александр Тарайковский погибает на Пушкинской площади в Минске 10 августа 2020 года, транслировалось на Европейском радио для Белоруссии. Оно снято с другого ракурса — и дополняет известный ранее ролик», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.
На кадрах видно, как мужчина в гражданском в одиночку идет в сторону вооруженных силовиков. На записи также видно, что он поднимает руки вверх, после чего происходит вспышка, похожая на выстрел, мужчина на несколько секунд останавливается, его начинает шатать, а затем он падает на асфальт.