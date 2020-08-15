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СМИ опубликовали новое видео предполагаемого момента гибели протестующего

На кадрах мужчина идет в сторону силовиков в Минске подняв руки, после чего видно вспышку со стороны ОМОНа и протестующий падает. В МВД ранее утверждали, что он погиб в результате взрыва

Внимание! Видео содержит натуралистичные кадры.

Video

Euroradio.fm опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

«Видео, на котором Александр Тарайковский погибает на Пушкинской площади в Минске 10 августа 2020 года, транслировалось на Европейском радио для Белоруссии. Оно снято с другого ракурса — и дополняет известный ранее ролик», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Общество
Фото: Мстислав Чернов / AP

На кадрах видно, как мужчина в гражданском в одиночку идет в сторону вооруженных силовиков. На записи также видно, что он поднимает руки вверх, после чего происходит вспышка, похожая на выстрел, мужчина на несколько секунд останавливается, его начинает шатать, а затем он падает на асфальт.

14 августа в Сети появилась видеозапись, сделанная из здания, которое находится на улице Притыцкого. На видео, как утверждается, запечатлен момент гибели Тарайковского. На записи видно, как протестующий с поднятыми руками идет в сторону нескольких десятков силовиков, затем происходит вспышка, похожая на выстрел, после чего мужчина падает. Силовики окружили лежащего мужчину и начали стрелять в ту часть улицы, которая находилась за его спиной. В кого производили выстрелы силовики, на записи не видно.

В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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О том, что 10 августа во время протестов в Минске погиб Александр Тарайковский, стало известно только спустя три дня. Об этом сообщила его супруга. Она сообщила, что при себе у ее мужа «ничего не было». «Пошел в майке, шортах, с телефоном», — рассказала она.

По официальной версии МВД Белоруссии, во время столкновения с силовиками мужчина попытался бросить в них неустановленное взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руках. Тем не менее супруга погибшего заявила, что он не мог этого сделать, так как «ничего этого он не умеет».

Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

15 августа в Минске прошла акция в память о Тарайковском. Люди собрались у траурного зала на улице Ольшевского, чтобы проститься с погибшим. На улице Притыцкого возле станции метро «Пушкинская», где погиб Тарайковский, был организован стихийный мемориал. Туда пришли несколько тысяч человек. Они принесли цветы и скандировали «Спасибо!».

Автор: Михаил Юшков
Теги: видео, протесты, Белоруссия
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