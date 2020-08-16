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Штаб Тихановской заявил о готовности начать переговоры об уходе Лукашенко

Протест у здания Белорусской национальной государственной телерадиокомпании в Минске
Протест у здания Белорусской национальной государственной телерадиокомпании в Минске (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов к переговорам с властями страны об уходе Александра Лукашенко с поста президента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Кроме того, в штабе положительно оценили новость о готовящихся забастовках сотрудников Белтелерадиокомпании и призвали коллективы других предприятий присоединиться к бессрочной забастовке с требованиями выпустить политзаключенных и задержанных, увести из городов войска и ОМОН, привлечь к ответственности виновных в насилии над мирными гражданами и начать переговоры о мирной передаче власти.

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Ранее премьер-министры Эстонии — Юри Ратас, Литвы — Кришьянис Кариньш и Латвии — Саулюс Сквернялис выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Белоруссии провести новые свободные президентские выборы, а министры ЕС договорились о применении санкций в отношении республики. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией.

Тихановская приехала в Литву в ночь с 10 на 11 августа. Свой отъезд из Белоруссии кандидат назвала самостоятельным решением и заявила, что оказалась перед сложным выбором. Перед отъездом она подала в ЦИК республики жалобу на итоги выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным итогам ЦИК страны, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Его конкурент Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

Теги: Светлана Тихановская, протесты, Александр Лукашенко
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