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Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

Гитанас Науседа подчеркнул, что Лукашенко не может считаться легитимным главой государства, поскольку в стране не было свободных и демократических выборов. По его словам, Россия заинтересована в Белоруссии как в стране-сателлите
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Valdas Kopustas / Global Look Press)

Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом, поскольку в Белоруссии не было свободных и демократических выборов, сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что «абсолютно необходимым» условием для нормальных отношений Литвы и Белоруссии служат свободные выборы и «логический результат этих выборов».

«Прежде всего белорусским властям следует понимать, что других вариантов, кроме как нормализовать ситуацию, нет», — отметил Науседа. По его мнению, международное сообщество должно стать активным участником процесса по урегулированию конфликта. «Мы не можем стоять и пассивно смотреть на то, что происходит в Белоруссии», — сказал президент Литвы.

В среду, 12 августа, Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша готовы быть посредниками при решении конфликтной ситуации в Белоруссии. При этом Лукашенко должен принять план, по которому власти обязуются отказаться от применения насилия к гражданам, освободить задержанных и наладить диалог с обществом. Если они отвергнут предложение о посредничестве, против Белоруссии могут быть введены санкции на уровне ЕС или отдельных стран, предупредил литовский президент.

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В интервью Sky News Науседа сообщил, что белорусский лидер пока не ответил на предложение. «Я не знаю, сколько времени есть у Лукашенко на то, чтобы установить контакт, но думаю, что время является очень критичным фактором в этой ситуации», — сказал он.

Президент Литвы предупредил, что, если усилия по урегулированию кризиса провалятся, это может подтолкнуть Лукашенко к более тесному союзу с Москвой. «Россия заинтересована в том, чтобы иметь страну-сателлит, и Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована с Россией, если мы будем пассивными и просто наблюдать за процессом», — подчеркнул он.

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Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ЕС может ввести санкции против Белоруссии до конца августа. Кроме Литвы идею санкционного давления поддерживают Латвия, Швеция и Австрия, однако для принятия действий необходимо одобрение всех 27 стран — членов ЕС. По данным издания, ограничительные меры могут быть применены к отдельным членам ЦИК и сил безопасности, а также расширены до чиновников министерского уровня.

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Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, голосование проходило 9 августа. Вечером Центризбирком объявил предварительные официальные итоги, по которым победу одержал действующий президент, набрав более 80% голосов. Основной кандидат от оппозиции и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не согласилась с представленными первыми итогами. Ее штаб опубликовал результаты независимого подсчета, по которым Тихановская набрала от 70 до 80% голосов. Вместе с тремя другими кандидатами она обжаловала официальные предварительные итоги голосования.

Вечером 9 августа на улицах городов Белоруссии начались акции протеста, в ходе которых произошли столкновения участников с милицией. В Минске ОМОН применял светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, поступали сообщения об избиениях, в том числе в изоляторах.

Сотрудники некоторых белорусских предприятий, в том числе автозаводов БелАЗ и МАЗ, устроили забастовки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, Минск, Литва, протесты, Александр Лукашенко
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