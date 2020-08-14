Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

Гитанас Науседа подчеркнул, что Лукашенко не может считаться легитимным главой государства, поскольку в стране не было свободных и демократических выборов. По его словам, Россия заинтересована в Белоруссии как в стране-сателлите

Гитанас Науседа (Фото: Valdas Kopustas / Global Look Press)

Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом, поскольку в Белоруссии не было свободных и демократических выборов, сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что «абсолютно необходимым» условием для нормальных отношений Литвы и Белоруссии служат свободные выборы и «логический результат этих выборов».

«Прежде всего белорусским властям следует понимать, что других вариантов, кроме как нормализовать ситуацию, нет», — отметил Науседа. По его мнению, международное сообщество должно стать активным участником процесса по урегулированию конфликта. «Мы не можем стоять и пассивно смотреть на то, что происходит в Белоруссии», — сказал президент Литвы.

В среду, 12 августа, Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша готовы быть посредниками при решении конфликтной ситуации в Белоруссии. При этом Лукашенко должен принять план, по которому власти обязуются отказаться от применения насилия к гражданам, освободить задержанных и наладить диалог с обществом. Если они отвергнут предложение о посредничестве, против Белоруссии могут быть введены санкции на уровне ЕС или отдельных стран, предупредил литовский президент.