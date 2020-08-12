Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии

Белорусские силовики во время акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Евросоюз оценит действия белорусских властей в связи с ситуацией с президентскими выборами в республике и последовавшими задержаниями на протестах. В итоге могут быть «приняы меры» против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросовета.

«Мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией», — сказано в заявлении.

Боррель сказал, что выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни справедливыми».

От имени Евросоюза он призвал белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных, а также начать диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.