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Выборы в Белоруссии ,  
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Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии

Белорусские силовики во время акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии
Белорусские силовики во время акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Евросоюз оценит действия белорусских властей в связи с ситуацией с президентскими выборами в республике и последовавшими задержаниями на протестах. В итоге могут быть «приняы меры» против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросовета.

«Мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией», — сказано в заявлении.

Эксперты оценили вероятность нарастания протестов в Белоруссии
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Боррель сказал, что выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни справедливыми».

От имени Евросоюза он призвал белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных, а также начать диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Выборы в Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

После закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Протесты, переросшие в столкновения граждане с силовиками, продолжаются уже третьи сутки. Известно об одном погибшем.

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Теги: Белоруссия, выборы, Евросоюз, санкции
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