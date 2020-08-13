Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил насилие в Белоруссии

Себастьян Курц (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил подавление протестов в Белоруссии и призвал ЕС дать четкую реакцию на происходящие в стране события. Об этом политик написал в Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем события в Белоруссии последних дней и насильственное подавление демонстрантов», — написал Курц. Также он добавил, что «арестованные демонстранты должны быть немедленно освобождены», а случаи их гибели — расследованы «тщательно и как можно скорее независимой стороной». «Требуется четкая реакция со стороны ЕС», — заключил федеральный канцлер.

В свою очередь, премьер-министр Словении Янез Янша в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей, подчеркнув, что лишь этот шаг может стать решением в сложившейся ситуации. Сообщение об этом публикует портал Sta.si.

Ранее Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу заявил, что США могут ввести санкции против Белоруссии из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране.