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Белорусские силовики пожаловались на полученные при протестах травмы

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Белорусские силовики рассказали о травмах, полученных при столкновениях с гражданами во время протестных акций в стране, начавшихся после президентских выборов. Два видео с их участием опубликовало в своем YouTube-канале МВД Белоруссии.

На первом сотрудник минского РУВД сообщил, что попал в больницу после того, как получил травму во время несанкционированного митинга. По его словам, правоохранители разъясняли собравшимся, что акция проводится незаконно, после чего несколько человек бросились на них. «При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах, в ноге сейчас много металла», — сказал он.

Военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади цепочки. «Было помутнение какое-то, я наклонился вниз, присел на колени, опустил голову и понял, что капает кровь очень сильно», — заявил он. В результате у него диагностировали рассечение верхней и нижней губы, также он потерял зуб и повредил еще один.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. Штаб Тихановской не согласился с этим, заявив, что ее поддержали 70-80% избирателей. Все зарегистрированные кандидаты в президенты подали жалобы в ЦИК, однако их отклонили.

С 9 по 13 августа в ходе протестов были задержаны около 7 тыс. человек, правоохранительные органы завели около 40 уголовных дел. Кроме того, в ходе протестов в Минске погиб человек — 34-летний Александр Тарайковский. По данным МВД, он пытался бросить взрывное устройство в строну правоохранителей, но оно взорвалось у него в руке. Отец убитого сообщил, что Тарайковский умер от огнестрельного ранения. СМИ также опубликовали видео, где заметно, как мужчина двинулся в сторону силовиков, затем поднял руки вверх, после чего на кадрах появилось яркое пятно света, а следом за этим мужчина, пошатываясь упал на асфальт.

Глава МВД Юрий Караев позже допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, однако, заявил, что силовики не применяли огнестрельное оружие. При этом ведомство 12 августа, сообщило, что, в частности, в Бресте на сотрудников правоохранительных органов «напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», ее не остановили предупредительные выстрелы, поэтому «для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение». Позже сотрудники МВД отредактировали сообщение, слово «огнестрельное» из него убрали.

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Теги: Белоруссия, протесты
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