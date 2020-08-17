Белорусские силовики пожаловались на полученные при протестах травмы

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Белорусские силовики рассказали о травмах, полученных при столкновениях с гражданами во время протестных акций в стране, начавшихся после президентских выборов. Два видео с их участием опубликовало в своем YouTube-канале МВД Белоруссии.

На первом сотрудник минского РУВД сообщил, что попал в больницу после того, как получил травму во время несанкционированного митинга. По его словам, правоохранители разъясняли собравшимся, что акция проводится незаконно, после чего несколько человек бросились на них. «При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах, в ноге сейчас много металла», — сказал он.

Военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади цепочки. «Было помутнение какое-то, я наклонился вниз, присел на колени, опустил голову и понял, что капает кровь очень сильно», — заявил он. В результате у него диагностировали рассечение верхней и нижней губы, также он потерял зуб и повредил еще один.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. Штаб Тихановской не согласился с этим, заявив, что ее поддержали 70-80% избирателей. Все зарегистрированные кандидаты в президенты подали жалобы в ЦИК, однако их отклонили.